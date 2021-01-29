У берегов Керчи водолазы нашли 10 боеприпасов времен ВОВ. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК.

У берегов в районе поселка Опасное сотрудники главного управления МЧС по РК нашли 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

- Во время водолазного обследования на расстоянии 80 метров от берега, на глубине 2,5 метра обнаружены три авиационных бомбы АО-10 весом по 10 килограмм каждая, четыре осколочных авиационных бомбы SD-1 по 50 килограмм каждая, три авиационных бомбы АО-2.4 по 2,5 килограмма каждая, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты достали все боеприпасы и доставили на полигон для безопасного уничтожения. Всего за 2020 год в Крыму нашли и ликвидировали больше 50 тысяч боеприпасов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50