Видео: Ай-Петри 29 января припорошило снежком

Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крым снова примерил белоснежную шубку. Погода, как взбалмошная девица, закапризничала, резко изменила настроение, в итоге столбик термометра резво пополз вниз. Похолодание пришло в компании с метелями. Над южным краем закружил небесный десант из миллиардов снежинок.

- На Ай-Петри. Снега прилично насыпало, - такой пост сопровождает видео, которое появилось в соцсетях.

Плато, которое магнитом притягивает туристов, сплошь укрыто пушистым одеялом. Видно, что по белоснежному полю гуляет сильные ветер, который поднимает в воздух рой снежинок. Правда полюбоваться красотами не всем дано, потому что проезд транспорта на Ай-Петри ограничили.

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