В Севастополе из-за сильного шторма разбилась часть набережной. Фото: официальный сайт Правительства Севастополя.

Сильный шторм в Севастополе частично повредил набережную. В негодность пришло около 150 квадратных метров покрытия.

- Пострадали три участка: пляж на мысе Хрустальный, территория в районе ДДЮТ, а также площадка возле памятника затопленным кораблям. Рабочие собирают плитку, а камень, который оказался в воде, будут поднимать водолазы, - сообщил журналистам директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Все работы по восстановлению плиточного покрытия планируют завершить в короткие сроки. Чтобы оно выдержало удары волн во время шторма, будут использовать усиливающие растворы.

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