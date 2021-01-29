Две собаки погибли на пожаре в одном из приютов Севастополя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пожаре в одном из приютов Севастополя погибли собаки. ЧП случилось вечером 28 января.

В пожарную службу о том, что горит приют для собак по улице Энергетиков, неравнодушные очевидцы сообщили в 20.31. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада огнеборцев.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что горит вагончик, стоящий от других строений отдельно. Во время ликвидации возгорания и разборки конструкций пожарные нашли два трупа собак.

Пожар площадью 50 квадратных метров потушили в 22.01. Среди людей пострадавших и жертв нет. Причины возгорания пока неизвестны, уточнили в пресс-службе УМЧС по Севастополю.

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