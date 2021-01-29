Что происходит на перевалах Крыма после снегопада. Фото: "КП" Архив

Стало известно, как обстоят дела на Грушевском и Ангарском перевалах Крыма. Так, дорожное полотно расчистили от снега и обработали реагентами от гололедицы.

- По состоянию на 9.00 информация об ограничении движения на Ангарском и Грушевском не поступала. На дежурстве от РСЧС находятся 44 единицы техники и 90 человек, - уточнили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Напомним, в Симферополе 28 января погода очень удивила местных жителей, поменявшись за сутки 4 раза. Как сообщила начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, столь быстрая смена связана с изменением воздушных масс.

На этом погода вряд ли успокоится, и жителям и гостям региона стоит быть готовыми к резкому повышению температуры в выходные дни, а в некоторых районах пройдет дождь.

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