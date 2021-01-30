Погода в Крыму на 30 января: мокрый снег и тепло до +13°

Черное море в январе беспокойное. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 января на Крымском полуострове, как и накануне, актуально штормовое предупреждение. Теплая погода в день Антон Перезимника – к сильным морозам в ближайшее время.

- В Симферополе переменная облачность. Временами снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный до 15 м/с. Днем тепло до +13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром мокрый снег. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный до 20 м/с. Днем тепло до +9°.

Температура воды в Черном море + 9°…+ 11°.

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