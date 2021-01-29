Дмитрий Песков не стал комментировать крымский скандал с блокадниками, которым раздали по 125 граммов хлеба

Фото: Александр Гудима

Скандал, который снова разразился в Крыму после акции волонтеров, в рамках которой блокадникам вручали по 125 граммов хлеба, дошла до пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

- Я не смогу никак ответить на этот вопрос, потому что я не обладаю информацией об этой акции, - передает ТАСС ответ Дмитрия Пескова на вопрос журналистов.

Также пресс-секретарь президента напомнил, что в России до сих пор проводится много акций в рамках 75-летия Победы, которое отмечали в 2020 году.

Напомним, в 27 января в Симферопольском районе прошла акция «Блокадный хлеб», приуроченная к годовщине снятия блокады Ленинграда. Волонтеры навестили пожилых людей и детей войны дома и вручили им «блокадную» порцию хлеба (125 граммов). Фото, сделанные волонтерами, возмутили общественность. Сами организаторы акции принесли извинения. Пожилые люди, которым вручили хлеб, сообщают, что им принесли полные корзины еды, и они ничуть не оскорбились проведением такой акции.

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