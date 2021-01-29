В Симферополе до конца года планируют открыть 10 детских садов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Симферополе до конца года распахнут свои двери 10 детских садов. Три из них заработают уже весной.

- В крымской столице 6 детских садов будут по 260 мест, 2 по 100 мест и еще 2 по 200 мест, что позволит сократить очередность больше чем на 2 тысячи мест, - сообщила начальница отдела дошкольного образования управления образования администрации города Татьяна Курова.

На данный момент своей очереди ждут больше 4,5 тысячи детей.

- На сегодняшний день в Симферополе ведется активная подготовка к открытию дошкольных учреждений. Так, в 2020-2021 учебном году мы обеспечили местами в детских садах порядка 6,6 тысячи детей, - отметила Курова.

Планируется, что к концу 2022 года таких больших очередей в детсады не будет.

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