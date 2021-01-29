Мусоросортировочный завод Симферополя в скором времени запустят. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Каменке в скором времени заработает мусоросортировочный завод мощностью порядка 150 тысячи тонн ТКО в год. Предприятие строилось по нацпроекту «Экология» в течение двух лет.

На завод планируют свозить весь мусор крымской столицы и пригородов. После сортировки его отправят в другие регионы России, где его переработают во вторичное сырье.

Завод, как успокаивают местных жителей, строился с соблюдением всех норм и после получения всех положительных заключений контролирующих служб и надзорных ведомств.

- Мы неоднократно проводили встречи с представителями массива, как на площадке администрации, так и во время выездов в микрорайон. Ввод предприятия в эксплуатацию поддержали председатели Каменских садовых товариществ и общественные активисты, - цитируют в пресс-службе мэрии главу крымской столицы Елену Проценко.

Она добавила, что предприятие не только поможет сделать город чище, но и даст 200 дополнительных рабочих мест.

- При этом инвестор отдает предпочтение жителям Каменского массива, - подчеркнула Проценко.

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