Информацию о нерабочем состоянии автобусов Симферополя проверит прокуратура. Фото: Архив "КП"

Прокуратура проверит информацию из СМИ о плохом состоянии общественного транспорта в Симферополе.

Ряд автобусов на предприятии находится в нерабочем состоянии. У машин нет основных комплектующих, без которых их нельзя использовать.

- При этом из 24 единиц транспорта 18 находятся в пользовании предприятия на основании договоров сублизинга, несмотря на неисправность техники, - цитирует Крым 24 пресс-службу прокуратуры.

Принимая в расчет ненадлежащее содержание автобусов, предприятию причинен ущерб около 35 миллионов рублей. Против руководства могут возбудить уголовное дело по факту халатности.

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