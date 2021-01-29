В Крымском Союзе ветеранов объяснили, почему снова произошел скандал с блокадниками

Фото: Александр Гудима

Скандал после проведения акции «Блокадный хлеб» в Симферопольском районе произошла из-за неправильной подачи информации и некорректных фотографий. Кроме того, ни один блокадник Крыма не пожаловался на недостаток внимания в эти дни. Об этом КП-Крым сообщил председатель Крымского Республиканского Союза ветеранов и инвалидов войны и труда, военной службы и правоохранительных органов Георгий Бесстрахов.

- Это непрофессиональная работа тех, кто делал эти фото и размещал информацию. Потому что речь идет не только о символических 125 граммах хлеба, который вручали как символ памяти. Насколько я знаю, кроме этого хлеба блокадники получили продуктовые корзины. Тому, кто эти кадры сделал, нужно руки отбить! Тут без комментариев. Я сам содрогаюсь, когда вижу этот кусочек хлеба, который вручают ветерану, - заявил Георгий Бесстрахов.

По его словам, каждый крымчанин, житель блокадного Ленинграда, был в поле внимания в эти дни, и жалоб от ветеранов не поступало.

Напомним, в 27 января в Симферопольском районе, как и по всему Крыму и России, прошла акция «Блокадный хлеб», приуроченная к годовщине снятия блокады Ленинграда. Волонтеры навестили пожилых людей и детей войны дома и вручили им «блокадную» порцию хлеба (125 граммов). Фото, сделанные волонтерами, возмутили общественность. Сами организаторы акции принесли извинения. Пожилые люди, которым вручили хлеб, сообщают, что им принесли полные корзины еды, и они ничуть не оскорбились проведением такой акции.