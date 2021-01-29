Глава Крыма поручил закончить ремонт дорог и дворов к июлю 2021 года. Фото: "КП" Архив

Глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания о процессе реализации инфраструктурных проектов поручил завершить все дорожные работы до 1 июля 2021 года.

Свою позицию он обосновал обилием средств, выделенных на ремонт дорожных полотен региона.

- Особенно в крупных городах должен быть график на каждую улицу, потому что перекрытие одновременно нескольких центральных улиц означает паралич движения, - цитирует Аксенова Крымская газета.

Он добавил, что график стоит составлять таким образом, чтобы была очередность, при этом включая в себя сразу схемы объезда тех или иных перекрытых улиц.

Общий объем средств, которые пойдут на реконструкцию и содержание трасс, в 2021 году составил 22 миллиарда рублей, из которых около 6 миллиардов направят на содержание дорожной сети.

Исполнителем большинства работ выступает служба «Крымавтодор».

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