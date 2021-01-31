В Симферополе и Севастополе 1 февраля частично отключат электричество

Электроприборы станут бесполезными на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет.

Причина перебоев с подачей тока – ремонт трансформаторных подстанций и другого оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Братский, 3-17 (нечет), 2-14 (чет);

ул. Перевальная, 2-16 (чет), 24-46 (чет), 50, 3-27 (нечет), 33-53а (нечет);

ул. Чехова, 108-122/43 (чет), 128-132 (чет), 109-125 (нечет), 131;

тупик Чеховский, 4-8 (чет), 9;

ул. Братская, 24-44 (чет), 50-62 (чет), 19-57а (нечет);

ул. Жидкова, 1-14; ул. Инге, 2-46 (чет), 15-63 (нечет), 69, 69в;

пер. Верхний, 1-7;

пер. Каменный, 24, 2-18 (чет), 9-23 (нечет);

ул. Малофонтанная, 76, 63-67 (нечет);

пер. Петровский, 20-40 (чет), 1-23 (нечет);

проезд Петровский, 1-19 (нечет);

тупик 1-й Петровский, 2, 1-13 (нечет);

тупик 2-й Петровский, 1-11 (нечет);

ул. Полигонная, 2-28 (чет), 1, 3;

пер. Полигонный, 4, 6, 12, 14, 1-11 (нечет), 15, 17;

пер. Скалистый, 4-18 (чет), 1/20-33 (нечет);

пер. Нагорный, 10;

пер. Ветеринарный, 2, 1-5а(нечет);

ул. Буденного, 17-27(нечет);

ул. Грибоедова, 126-132(чет), 75-81(нечет);

ул. Дачная, 22-56(чет), 43-61(нечет);

ул. Малореченская, 2а, 5-17, 101а-101г(нечет);

ул. Луговая, 1-67(нечет);

ул. Федотова, 21, 28-52(чет), 54-62(чет), 31а;

просп. Победы, 103а-109(нечет);

ул. Рубцова, 35-41(нечет);

ул. Смирнова , 14-18(чет), 17-19(нечет);

ул. Терлецкого, 2-12(чет), 1-15(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

шоссе Симферопольское 19-а,16;

ул. Менжинского 1,1-а,1-б,3-а,9,2,6,6-а,8,8-а

с 9.00 до 17.00

ул. Башенная 18,15-23;

ул. Кирова 12-16,11-17;

ул. Строительная 13,15,25-33;

ул. 40 лет Октября 8-32,36-46,11-21;

ул. Гончарная 2-6;

ул. Коммунаров 4-14,15-А,7-15;

ул. Спартаковская 10,1-7;

пер. Рудничный,12-16;

ул. Морской Пехоты 2-12,3-11;

ул. Мраморная 2;

ул. Ситникова 4-12,1-11;

ул. Драпушко 16,24

село Верхнесадовое: ул. Виноградная 2-16,7; ул. Симиренко 1-43

с 8.00 до 17.00

Дергачи: СТ «Степной Фазан», СТ «Дергачи-6», ТСН «Бодрость»

ул. Тюменская 27, 51;38, 52-56(чет);

ул. Предместная 5, 8-14(чет), 9, 11, 13, 13-А, 14-А, 18-А, 20-24(чет), 21, 23, 25, 33, 35, 40, 41-67(нечет), 50, 62, 71-75(нечет), 73-А, 77-А, 77-Б, 75, 77, 81, 81-А, 84, 125/18, 127; ул

. 2-ой обороны 6, 11, 14, 14-А, 18, 20, 26, 34-38(чет), 34-А, 35, 50-92(чет), 108/1, 108/2, 108/6, 108/11, 120, 122, 132, 136, 141;

ул. Алексея Гущина 10-16(чет), 122-128(чет), 139-143(нечет);

пер. Тюменский 10, 14-20(чет);

Сапун-гора – СНТ «Сапун-гора».

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