В Симферополе и Севастополе 1 февраля частично отключат электричество

Электроприборы станут бесполезными на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
1 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет.
Причина перебоев с подачей тока – ремонт трансформаторных подстанций и другого оборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пер. Братский, 3-17 (нечет), 2-14 (чет);
ул. Перевальная, 2-16 (чет), 24-46 (чет), 50, 3-27 (нечет), 33-53а (нечет);
ул. Чехова, 108-122/43 (чет), 128-132 (чет), 109-125 (нечет), 131;
тупик Чеховский, 4-8 (чет), 9;
ул. Братская, 24-44 (чет), 50-62 (чет), 19-57а (нечет);
ул. Жидкова, 1-14; ул. Инге, 2-46 (чет), 15-63 (нечет), 69, 69в;
пер. Верхний, 1-7;
пер. Каменный, 24, 2-18 (чет), 9-23 (нечет);
ул. Малофонтанная, 76, 63-67 (нечет);
пер. Петровский, 20-40 (чет), 1-23 (нечет);
проезд Петровский, 1-19 (нечет);
тупик 1-й Петровский, 2, 1-13 (нечет);
тупик 2-й Петровский, 1-11 (нечет);
ул. Полигонная, 2-28 (чет), 1, 3;
пер. Полигонный, 4, 6, 12, 14, 1-11 (нечет), 15, 17;
пер. Скалистый, 4-18 (чет), 1/20-33 (нечет);
пер. Нагорный, 10;
пер. Ветеринарный, 2, 1-5а(нечет);
ул. Буденного, 17-27(нечет);
ул. Грибоедова, 126-132(чет), 75-81(нечет);
ул. Дачная, 22-56(чет), 43-61(нечет);
ул. Малореченская, 2а, 5-17, 101а-101г(нечет);
ул. Луговая, 1-67(нечет);
ул. Федотова, 21, 28-52(чет), 54-62(чет), 31а;
просп. Победы, 103а-109(нечет);
ул. Рубцова, 35-41(нечет);
ул. Смирнова , 14-18(чет), 17-19(нечет);
ул. Терлецкого, 2-12(чет), 1-15(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
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шоссе Симферопольское 19-а,16;
ул. Менжинского 1,1-а,1-б,3-а,9,2,6,6-а,8,8-а
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ул. Башенная 18,15-23;
ул. Кирова 12-16,11-17;
ул. Строительная 13,15,25-33;
ул. 40 лет Октября 8-32,36-46,11-21;
ул. Гончарная 2-6;
ул. Коммунаров 4-14,15-А,7-15;
ул. Спартаковская 10,1-7;
пер. Рудничный,12-16;
ул. Морской Пехоты 2-12,3-11;
ул. Мраморная 2;
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ул. Драпушко 16,24
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Дергачи: СТ «Степной Фазан», СТ «Дергачи-6», ТСН «Бодрость»
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Сапун-гора – СНТ «Сапун-гора».
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