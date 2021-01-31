Погода в Крыму на 31 января: сыро и тепло до +13°

В Севастополе днем тепло до +13°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 января на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение. В день Афанасия потеплело, то если верить народным приметам, картофеля вырастет мало и лето будет пасмурным.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометцентре

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Днем тепло до +13°.

На Южном берегу Крыма днем без существенных осадков. Ветер юго-западный до 20 м/с. Днем до +9°.

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