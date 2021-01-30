В Крыму за сутки COVID-19 нашли у 178 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Крыму за сутки зафиксировали 178 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 17 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заболевших 106 человек самостоятельно обратилось к врачу за медпомощью, почувствовав неладное. Еще 72 инфицированных нашли среди тех, кто общался или пересекался с ранее заразившимися.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3080 человек, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.

За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму болезнь успешно побороло 26 тысяч 499 человек. Умерло за этот же период 746 человек.

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