В Крыму зафиксировали еще 6 летальных случаев от COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму зарегистрировали еще 6 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала распространения COVID-19 в регионе скончалось 752 зараженных пациентов.

Напомним, в Крыму за сутки COVID-19 заразилось 178 человек. В 17 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заболевших в больницу за медпомощью обратилось 106 человек, почувствовавших себя хуже. Еще 72 зараженных нашли среди тех, кто контактировал с ранее инфицированными.

За сутки в региональных лабораториях на COVID-19 проверили 3 тысячи 80 человек. За весь период с начала пандемии в Крыму болезнь успешно побороло 26 тысяч 499 человек.

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