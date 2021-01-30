В горах Крыма существует угроза схода лавины. Фото: пресс-служба МЧС по РК.

Из-за непогоды в Крымских горах возрастает вероятность схода лавины. Жителей и гостей полуострова предупреждают, что опасность будет сохраняться в течение суток.

- 30 и 31 января в Крымских горах лавиноопасно, - сообщают в пресс-службе МЧС по Крыму со ссылкой на региональное отделение гидрометцентра.

В ведомстве также напомнили, что во время непогоды увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, на дорогах. Могут также рухнуть хлипкие и ветхие рекламные щиты и вывески, сгнившие или старые деревья.

Жителям и гостям региона советуют на этот период отложить все прогулки и походы в горы и лес, а также не приближаться к морю. Автолюбителям лучше отказаться от езды по горным дорогам.

Проезд через Ангарский и Грушевский перевалы и гору Ай-Петри на время ограничат.

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