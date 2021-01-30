Из Симферополя в Алушту с февраля начнет ходить троллейбус № 51. Фото: Архив "КП"

По маршруту «Симферополь-Алушта» с 1 февраля возобновляет движение троллейбус.

- Посадка и продажа билетов осуществляется в троллейбусных кассах предприятия на железнодорожном Вокзале в Симферополе и троллейбусных кассах Алушты, - сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

Пассажиры также могут оплатить проезд при помощи валидаторов или у водителя или кондуктора на промежуточных остановках.

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