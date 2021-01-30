В Симферополе открылись сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Фото: пресс-служба Минсельхоза РК.

У жителей и гостей Симферополя с 30 января вновь появилась возможность приобрести сельхоз продукцию по цене на 20% ниже рыночной.

В ярмарках, которые будут проходить в крымской столице по выходным, примут участие около 80 фермеров. Для них подобные мероприятия хорошая возможность реализовать товар без посредников, сообщили в пресс-службе Минсельхоз РК.

В этом году под торговые точки выделили 5 локаций. В субботу, 30 января, ярмарки работают по улице Киевской, на перекрестке улиц Кечкеметская и Бела Куна, а также на пересечении улиц Кантар и Бок-Чокрак в микрорайоне Фонтаны.

Ознакомиться подробнее с расписанием работы ярмарок и списком адресов можно по ссылке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50