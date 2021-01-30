В Симферополе осудят серийного угонщика велосипедов

Жителю Симферополя грозит до 5 лет лишения свободы за кражу пяти велосипедов на общую сумму больше 60 тысяч рублей.

В местное отделение полиции обратилось несколько горожан, пострадавших от рук вора. Во время расследования дела под подозрением оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 46-летний симферополец. Мужчину задержали.

Оказалось, воришка очень нуждался в деньгах. Не придумав ничего лучше, он решил бродить по подъездам и искать оставленные без присмотра велосипеды.

- Как только поиски увенчивались успехом, мужчина перерезал трос и увозил трофей с собой. Затем он продавал украденные средства передвижения на одном из рынков города за небольшие деньги, - пояснили в пресс-службе МВД по РК.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по факту кражи.

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