В Крыму построят многопрофильный центр и 3 поликлиники за 12 миллиардов рублей. Фото: Александра Тимощенко

Власти Крыма планируют построить на полуострове 4 медучреждения. Разработка проектной документации начнется в 2021 году.

- Предусмотрено строительство многопрофильного медицинского центра в Феодосии и трех поликлиник – в Симферополе на улице Балаклавской, в поселке Грэсовский Симферопольского района и в Керчи, - пояснил во время совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов замминистра здравоохранения РК Владимир Киргинцев.

На эти цели Крыму выделили 11,6 миллиардов рублей.

Напомним, в Симферополе до конца года откроют 10 детских садов. Три из них распахнут свои двери для малышей уже весной. Новые дошкольные учреждения позволят сократить очередность больше чем на 2 тысячи мест.

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