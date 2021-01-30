В Кореизе построят новую школу на смену аварийному зданию. Фото: Янина Павленко / Facebook

Власти Ялты планируют построить в Кореизе новую школу на смену старой, возведенной в 1957 году и уже давно признанной аварийной.

- В ближайшее время поставим точку – определимся с участком, варианты есть. Проработаем со специалистами все детали, примем решение и обязательно его озвучим, - сообщила в своем Facebook глава администрации курортной столицы Крыма Янина Павленко.

На данный момент детей обучают только в одном из 4 отдельных блоков, построенных вплотную друг к другу. Три из них признаны аварийными и выведены из эксплуатации.

Несмотря на размеры здания, занятия проводятся в две смены, поскольку за один раз принять всех учеников возможности нет.

- Пока блок стабилен: процесс мониторится с помощью специальных электронных маячков, установленных на несущей конструкции. По крайней мере, последние 2 года подвижек не было. Данные снимаются каждую неделю, - заверила Павленко.

Она добавила, что для решения вопроса планируется построить школу вместимостью не 400 человек, а с учетом оптимистических демографических прогнозов.

- А в идеале еще детсад и общежитие для учителей, - подчеркнула мэр курортной столицы.

В реконструкции здания особого смысла нет, поскольку площадь участка, на котором оно стоит, составляет 0,8 гектаров. А на нем по нормам можно построить школу всего на 145 мест, подытожила глава Ялты Янина Павленко.

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