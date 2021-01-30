В Каменке появятся новые электроподстанции. Фото: Алексей ФОКИН

Власти Симферополя планируют разместить новые электроподстанции в Каменке.

- В течение недели энергетики подготовят предложения для размещения новых электрических подстанций. В дальнейшем во взаимодействии с председателями садовых товариществ будет вестись работа по выделению участков под оборудование предприятия, - уточнили в пресс-службе мэрии крымской столицы.

Напомним, в ближайшие дни в Каменке запустят мусоросортировочный завод мощностью около 150 тысячи тонн ТКО в год. Предприятие строилось по нацпроекту «Экология» в течение двух лет.

В администрации Симферополя местных жителей Каменского массива заверили, что завод строился с соблюдением всех норм и после получения всех положительных заключений контролирующих служб и надзорных ведомств.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50