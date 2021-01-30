Студент из Украины пытался вывезти из Крыма старинные монеты. Фото: пресс-служба Крымской таможни.

Крымские таможенники задержали студента, пытавшегося вывезти с полуострова 13 старинных монет. Инцидент произошел в пункте пропуска «Армянск».

- К таможенному досмотру предъявлено портмоне студента украинского вуза, в котором, среди современных монет, находились 13 монет различного номинала и принадлежащие разным эпохам, - сообщили в пресс-службе структуры.

Как оказалось, молодой человек не думал о том, что монеты могут представлять историческую и культурную ценность, и для их вывоза нужны разрешительные документы.

- В настоящее время монеты изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о мере ответственности гражданина за допущенное правонарушение, - подытожили в пресс-службе.

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