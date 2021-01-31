Крым может миновать весенняя засуха из-за обильных осадков

Уровень влаги в почве региона за последние 10 дней вырос до 30% Фото: Михаил ПАТЛИС

Крым больше не входит в число регионов с повешенным риском засухи в весеннее время. Данные Национального союза агростраховщиков со спутников принесли хорошие новости.

Уровень влаги в почве региона за последние 10 дней вырос до 30%. Ситуация немного хуже в Ленинском районе - 15-20%. В центральных районах Крыма уровень влаги достиг нормы - 35-40%.

Если ничего не изменится, НСА прогнозируют, что засухи в республике весной не будет.

Напомним, обильные осадки в Крым пришли в средине января, но специалисты сообщили, что для видимого пополнения местных водохранилищ этого мало. Особенно страдает столичный водоем, но как нельзя лучше ситуация складывается в Чернореченском водохранилище, где приход воды превышает ее расход.

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