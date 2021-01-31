В Крыму выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки выздоровело 170 человек. Фото: Правительство Крыма

За 30 января в Крыму зарегистрировали 175 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает глава республики Сергей Аксенов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Бессимптомно болели 20 человек. За медпомощью сами обратились 133 человека, еще 42 случая зафиксировали среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - проинформировал Аксенов.

Всеми лабораториями за истекшие сутки проведено 3 тысячи 184 теста на коронавирус.

За последние сутки с выздоровлением выписали 170 человек, с начала эпидемии вылечились 26 тысяч 669 человек.

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