От COVID-19 в Крыму скончалось еще 8 человек

В республике амбулаторное лечение проходят 3883 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 30 января в Крыму зафиксировали еще 8 смертей от коронавируса.

В республиканских больницах амбулаторное лечение проходят 3883 человека с коронавирусом, на стационаре находится 2198 человек с covid-19 и пневмонией. В обсерваторы никого не изолировали.

С начала пандемии сотрудники Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявили 32 тысячи 387 случаев заражения коронавирусом. За это же время с выздоровлением выписали 26 тысяч 669 человек.

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