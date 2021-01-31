Крымских сирот оставили без квартир из-за затянувшегося строительства

Пятиэтажка для крымских сирот готова на 90%. Фото: Антонина Бойченко

Строительство очередного дома для крымских сирот в Симферополе затянулось. Власти расторгли контракт с башкирской строительной компанией из-за многочисленных нарушений на площадке.

Красивая пятиэтажка закончена на 90%, но пока еще не пригодны для заселения. Больше 180 сирот теперь снова вынуждены ждать, пока им предоставят собственный угол.

На строительство многоэтажного дома было выделено 370 миллионов рублей, контракт заключили с башкирской фирмой ООО «Карат». Возведение жилища должны были начать в 2017 году, однако процесс пришлось перенести из-за проблем с документацией и оформлением земельного участка. В итоге активные работы на месте начались лишь в 2018 году.

В эксплуатацию пятиэтажку должны были сдать в декабре 2019 года, но буквально за месяц до этого на стройплощадку нагрянула проверка Службы государственного строительного надзора Крыма и прокуратура. На месте специалисты выявили многочисленные нарушения, которые фирма, выполняющая контракт, обещала исправить.

Сроки сдачи объекта сдвинулись на декабрь 2021 года. Но администрация Симферополя расторгла договор с компанией «Карат» раньше - в декабре 2020 года. Закончилось все далеко не мирно и подрядчику грозят суды.

Когда администрация заключит контракт с новым подрядчиком пока неизвестно.

- Сначала нужно зафиксированные все работы, которые были выполнены предыдущей организацией, потом заключать договор с новой подрядной организацией, которая завершит работы и введет дом в эксплуатацию, - рассказали ForPost в администрации Симферополя.

В ведомстве добавили, что пока сказать точных дат окончания строительства не могут.

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