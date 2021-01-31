Маленькие крымские хоккеисты одержали победу в турнире в Казани

Фото: из архива школы зимних видов спорта Ильи Авербуха

Юные крымские хоккеисты из школы «Наследие» победили в турнире «ALGA CUP 2021», который проходил в Казани. Состязание завершилось 29 января.

Маленькие спортсмены 5 дней боролись за кубок с лучшими хоккейными клубами со всей России. Всего участвовало 8 команд - из Елабурга, Казани, города Волжский, Уфы, Республики Татарстан и Ялты. Способным крымчанам удалось заполучить первое место в турнире.

Хоккеистов и тренеров с победой поздравил директор школы зимних видов спорта «Наследие» Илья Авербух.

- Я очень внимательно наблюдал за игрой и невероятно рад победе ребят. Игра была динамичная и эмоциональная, переживал вместе со всеми болельщиками, - поделился Авербух.

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