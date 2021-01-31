Инспектор ДПС задержал пьяного водителя в Крыму, рискуя собственной жизнью

Сотрудник ДТП чуть не выпал на дорогу, выполняя свои обязанности. Фото: скрин из видео

В Керчи экипаж ДПС в ночное время патрулировал на улице Ворошилова, инспекторы заметили, что прямо перед ними водитель нарушил ПДД. Сотрудники патруля попросили его остановиться, но вместо этого автомобилист на всех парах помчался прочь. Экипаж погнался за ним.

Нарушителю на регулируемом перекрестке загорелся красный свет. Он остановился, а инспектор выбежал из служебного автомобиля и направился к водителю. Но как только он попытался отрыть дверь машины, мужчина вдавил педаль газа в пол.

Инспектору пришлось хвататься за авто, чтобы на скорости не упасть на дорогу. Водителя удалось задержать, он был в нетрезвом виде.

Выяснилось, что виновный даже не был владельцем машины, а просто взял ее покататься у друга. С помощью быстрой езды он планировал скрыться от наряда и избежать штрафа.

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