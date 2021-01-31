В Крыму не состоялись несанкционированные митинги

В центре Симферополя не людно и спокойно, митингов на выходных не было. Фото: скрин из видео

Сегодня, 31 января, спокойствие крымчан никто не нарушил. На улицах мирно и малолюдно. Центр столицы пустует и отдыхает от толпы. Несанкционированные митинги на прошлой неделе закончились штрафами для организаторов массовых беспорядков и показали, чем заканчиваются подобные мероприятия.

Силовики выяснили, что все причастные к организации незаконных сходок в Крыму, оказались несовершеннолетними. Личности 9 авторов, которые размещали в сосцетях информацию о пикетах, установлены.

Выяснилось, что были и более старшие люди, которые подстрекали подростков выставлять посты о призывах выйти на незаконные митинги. За это взрослые получили штраф - 20 тысяч рублей. Одного из задержанных арестовали. Родители несовершеннолетних также заплатили штраф за действия своих детей.

Напомним, ранее, 23 января, на несанкционированные митинги в Крыму вышли десятки человек. У активистов полицейские проверяли документы и следили за порядком на улицах.

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