Военный эксперт из Украины назвал Крым «угрозой»

Украинский военный эксперт рассказал, что Крым несет Украине «угрозу» Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Эксперт в военном деле из соседней страны Михаил Самусь назвал Крым реальной «угрозой» для Украины. Об этом специалист рассказал в эфире украинского телеканала.

Самусь рассказал, что в узких кругах Крым называют «непотопляемым авианосцем».

- Для Украины полуостров может нести реальную опасность с точки зрения применения морских сил, авиации, ракет. Сейчас в республике находится примерно 200 крылатых ракет. Есть и с дальностью до 2,5 тысяч километров с ядерными боеголовками, - сообщил эксперт.

Самусь добавил, что так как Черное море сейчас находится под полным контролем России, Украине стоит бояться полной блокировки выхода в море.

По его мнению, Киеву стоит активно развивать военно-морские силы, ведь сейчас в стране почти нет корабельного состава ВМС.

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