Погода в Крыму на 1 февраля: переменная облачность и тепло до +17°

В Севастополе днем тепло до +17°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 февраля на Крымском полуострове будет вполне комфортный день. Какова погода на Макарьев день, таков и весь месяц – гласит народная примета.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Вечером небольшой дождь. Ветер южный до 17 м/с. Днем тепло до +17°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный до 20 м/с. Днем +13…+15°.

Вода в Черном море +7…+10°.

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