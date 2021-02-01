Крым возглавил топ-10 красивых мест для отдыха с детьми

Песчаные пляжи Евпатории привлекают к себе туристов с детьми. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

После опроса пользователей соцсетей, который провели аналитики сервиса бронирования жилья TVIL.RU, стало известно, где в России лучше всего отдыхать с детьми, пока нельзя путешествовать за границу.

- 59 процентов отдыхающих считают курорты Крыма самыми лучшими для отдыха с детьми летом, - сообщили эксперты.

Больше всего туристы любят Евпаторию и Феодосию, не забывают и про Ялту.

Топ-10 самых красивых направлений для отдыха с детьми в России летом (% от всех опрошенных)

Крым, 58.7

Краснодарский край, 24.64

Озеро Байкал, 3.62

Калининградская область, 2.9

Озеро Селигер, 2.9

Карелия, 2.17

Озеро Банное (Яктыку ль) в Башкирии, 1.45

Алтайский край, 1.45

Курорты Кавказских Минеральных Вод, 1.45

Ленинградская область, 0.72

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