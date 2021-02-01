Крым возглавил топ-10 красивых мест для отдыха с детьми

Песчаные пляжи Евпатории привлекают к себе туристов с детьми.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
После опроса пользователей соцсетей, который провели аналитики сервиса бронирования жилья TVIL.RU, стало известно, где в России лучше всего отдыхать с детьми, пока нельзя путешествовать за границу.
- 59 процентов отдыхающих считают курорты Крыма самыми лучшими для отдыха с детьми летом, - сообщили эксперты.
Больше всего туристы любят Евпаторию и Феодосию, не забывают и про Ялту.
Топ-10 самых красивых направлений для отдыха с детьми в России летом (% от всех опрошенных)
Крым, 58.7
Краснодарский край, 24.64
Озеро Байкал, 3.62
Калининградская область, 2.9
Озеро Селигер, 2.9
Карелия, 2.17
Озеро Банное (Яктыку ль) в Башкирии, 1.45
Алтайский край, 1.45
Курорты Кавказских Минеральных Вод, 1.45
Ленинградская область, 0.72
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