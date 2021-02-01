Из-за аварии некоторые районы Симферополя остались без воды с самого утра

Воду отключили сразу на нескольких улицах города
Фото: Надежда ДАЦЮК
Из-за аварии на сетях водоснабжения жители нескольких районов крымской столицы остались на день без воды, сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».
Так, с 6 утра воду отключили на следующих улицах:
- ул.Алексеева;
- ул.Инкубаторная;
- ул.Академика Стевена;
- ул.Центральная;
- ул.Малосадовая;
- ул.Оленчука;
- ул.Гурзуфская (частично);
- На некоторых прилегающих улицах.
Напомним, на прошлой неделе авария на сетях водоснабжения чуть не привела к затоплению Центрального автовокзала в Симферополе и временному прекращению сообщения междугородних автобусов.
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