Из-за аварии некоторые районы Симферополя остались без воды с самого утра

Воду отключили сразу на нескольких улицах города Фото: Надежда ДАЦЮК

Из-за аварии на сетях водоснабжения жители нескольких районов крымской столицы остались на день без воды, сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

Так, с 6 утра воду отключили на следующих улицах:

- ул.Алексеева;

- ул.Инкубаторная;

- ул.Академика Стевена;

- ул.Центральная;

- ул.Малосадовая;

- ул.Оленчука;

- ул.Гурзуфская (частично);

- На некоторых прилегающих улицах.

Напомним, на прошлой неделе авария на сетях водоснабжения чуть не привела к затоплению Центрального автовокзала в Симферополе и временному прекращению сообщения междугородних автобусов.

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