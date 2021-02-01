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Во время пожара в многоквартирном доме Симферополя эвакуировали 8 человек

Пожар произошел из-за загоревшейся автомобильной покрышки
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Для ликвидации возгорания привлекли 11 спасателей личного состава и три единицы техники

Для ликвидации возгорания привлекли 11 спасателей личного состава и три единицы техники

Фото: Архив "КП"

Во время пожара в Симферополе спасатели эвакуировали из жилого дома восемь человек, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Как отметили в ведомстве, квартира на пятом этаже загорелась из-за автомобильной покрышки. Горение сопровождалось сильным задымлением целого подъезда.

- Отделением газодымозащитной службы оперативно проведена разведка помещений, в ходе которой, из опасной зоны эвакуировано восемь человек, – сообщили в пресс-службе МЧС.

Для ликвидации возгорания привлекли 11 спасателей личного состава и три единицы техники.

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