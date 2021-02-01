За последние сутки коронавирус в Крыму зарегистрировали у 156 человек

За последний день выздоровело 134 человека Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 156 новых случаев коронавируса, 7 человек из них переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 133 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что за истекшие сутки всеми лабораториями республики осуществили исследования на новую коронавирусную инфекцию 1782 человека. За последний день выздоровело 134 человека, а за весь период - 26 803 человека.

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