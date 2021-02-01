В Ялту из Симферополя поставят больше 40 баков для воды. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Из Симферополя в Ялту передадут 44 бака для воды и 176 блоков ФБС, которые на данный момент не используются в крымской столице.

- Передача указанного имущества позволит исключить расходы на содержание неиспользуемых емкостей и их компонентов, а также избежать случаев вандализма, - цитируют в пресс-службе городского совета главу Виктора Агеева.

Использование бочек обеспечит бесперебойным водоснабжением жителей Ялты.

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