Шторм в Севастополе снова разрушил плитку на пляже Хрустальный

Море снова унесло плитку на пляже хрустальный в Севастополе. Фото: группа в соцсети "ВКонтакте" "Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП"

На пляже Хрустальный в Севастополе ничего не меняется, шторм снова разбил плиточное покрытие, оголив территорию, которую так упорно восстанавливает подрядчик.

Ежегодно море уносит сотни плиток во время шторма, и как бы рабочие качественно не стелили ее - все возвращается на круги своя.

- Хоть на клей момент клади - ее снова смывает в море. Но рабочие упорно продолжают стелить, - пишут местные жители в соцсетях.

Плиточное покрытие уплывает минимум два раза в год, в основном в зимнее и весеннее время. Севастопольцы предлагают рассмотреть другие материалы для благоустройства пляжа или снять плитку вовсе.

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