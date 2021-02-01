На Украине предложили провести референдум по вопросам Крыма и Донбасса

Фото: Архив "КП"

Экс-президент Украины Леонид Кравчук, ныне занимающий должность полномочного представителя контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, предложил применить в стране новый закон о референдуме на практике. Политик предложил вынести вопрос об «организации жизни» в отдельных районах Донбасса и Крыма.

По его словам, вопрос относительно этих территорий на сегодня остается болезненным.

- К сожалению, война на Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному. Народ за то, чтобы Украина была целостным, независимым государством, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, - заявил Кравчук 31 января в эфире телеканала «Украина 24».

Экс-президент отметил, что нужно, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые не подконтрольны Украине. Эти вопросы, по мнению Кравчука, нужно вынести на референдум.

Напомним, что на Украине 26 января был принят закон о всеукраинском референдуме. Документ определяет вопросы, которые могут быть вынесены для населения – внесение изменений в Конституцию Украины, вопросы общегосударственного значения, изменения территории страны и вопросы относительно потери силы закона. При этом нельзя выносить на референдум вопросы, направленные на ликвидацию независимости страны, нарушение государственного суверенитета, а также на создание национальной безопасности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50