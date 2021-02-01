Президент России поздравил со столетием Евпаторийский краеведческий музей. Фото: официальный сайт МБУ "Евпаторийский краеведческий музей".

Президент РФ Владимир Путин поздравил МБУ «Евпаторийский краеведческий музей» с юбилеем.

- Основанный 100 лет назад, музей стал местом творческого, культурного притяжения для жителей города и его многочисленных гостей, одним из центров науки и просветительства Крыма, - сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Он подчеркнул, что у истоков создания музея стояли истинные деятели и исследователи, стремившиеся сберечь для будущих поколений историю своей Родины и ее духовное наследие, и поблагодарил тех, кто продолжает вносить существенный вклад в развитие краеведения и музейного дела.

- И сегодня вы продолжаете пополнять коллекции и расширять экспозиции, посвященные археологическим изысканиям, этнографии и нумизматике, героическим страницам Крымской войны и высадке Евпаторийского десанта 5 января 1942 года. А также претворяете в жизнь яркие проекты и образовательные программы, которые объединяют увлеченных, интересующихся, открытых новым знаниям людей самых разных возрастов, - подчеркнул Путин в своем поздравлении.

СПРАВКА КП

Евпаторийский краеведческий музей был основан 1 февраля 1921 года, однако для посетителей он открылся 30 июля 1921 года.

В фондах музея хранится больше 100 тысяч экспонатов: предметы археологии, этнографии, нумизматики, материалы по истории Великой Отечественной войны, становления и развития евпаторийского курорта.

Его стены ежегодно принимают больше 60 тысяч посетителей, а сотрудники проводят больше 2 тысяч экскурсий.

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