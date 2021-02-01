Новым министром ЖКХ Крыма станет Сергей Донец. Фото: пресс-служба МинЖКХ РК.

Временно исполняющий обязанности министра ЖКХ Крыма Сергей Донца станет полноправным главой ведомства.

- Решение принято, Сергей Олегович будет назначен министром жилищно-коммунального хозяйства. Фактически там сейчас идет процедура, документы сдаете. На этой неделе решение будет подписано, - сообщил во время совещания по вопросам водоснабжения региона глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, 11 января 2021 года глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК Дмитрий Черняев ушел в отставку по собственному желанию.

Должность временно исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма 13 января занял Сергей Донец.

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