В прошлом году на отдых в Крым приезжали 10% россиян

А 26% опрошенных даже не отдыхали в 2020 году Фото: Михаил ПАТЛИС

В прошлом году на отпуск в Крым приезжало 10% россиян. Статистику составили специалисты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Еще 21% опрошенных свой уик-энд провели в поездках по России. На Черноморском побережья Краснодарского края время проводили 10% граждан РФ. А на курорты кавказских Минеральных Вод отправились 2% людей.

Другие решили провести отпуск у себя на даче или в зарубежных странах.

В деревне, дома и на даче отдыхали 34% респондентов. В Турцию летали понежиться под солнышком 5% россиян, в другие страны отправились 4%. Еще 26% опрошенных просто не отдыхали в 2020 году.

Всего в опросе участие приняли 1,7 тысячи человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50