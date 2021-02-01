В Крыму возобновили троллейбусный маршрут №51 «Симферополь – Алушта»

Проезд в троллейбусе подешевеет. Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Крыму снова начнет курсировать троллейбус № 51 «Симферополь – Алушта». Купить билет на него можно уже с 1 февраля, рассказали в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

- Билет можно приобрести в троллейбусных кассах Симферополя и Алушты, - сообщили в предприятии.

С февраля этого года предыдущий междугородний маршрут №52 упразднили, от него отказались в пользу пригородного маршрута №51. Поэтому цена на проезд немного уменьшится.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50