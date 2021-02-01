Жители Ялты недовольны круглосуточной подачей воды в санатории и отели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрацию Ялты продолжают поступать жалобы от местных жителей, связанные с круглосуточной подачей воды в объекты санаторно-курортного комплекса.

Как оказалось, постояльцы не испытывают проблем с водоснабжением благодаря использованию бочек.

- У всех гостиниц в подвалах установлены баки, они накапливают воду, поэтому дают возможность подавать ее без ограничений. За счет емкостей там постоянно есть вода, - цитирует Крымское информационное агентство главу курортной столицы Крыма Янину Павленко.

Во время совещания по вопросам водоснабжения региона она добавила, что всем крупным потребителям еще месяц назад в 3 раза снизили объем подачи воды.

- Им она подается раз в 3-4 дня, а не как местным жителям, - подчеркнула она.

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