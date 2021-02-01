Дети начали расплачиваться в общественном транспорте Крыма картами в три раза чаще

Фото: rk.gov.ru

В январе владельцы детских банковских карт рассчитывались по безналу в общественном транспорте Крыма в среднем по 7,6 тысяч раз в день. Такие данные приводит крымский банк РНКБ. По сравнению с декабрем дети стали расплачиваться картами в три раза чаще.

В финучреждении отметили, что в настоящее время увеличилось число выдачи детских карт. Если в декабре их выдавали по 130 в день, то сейчас – до 450. Уже выпущено больше 50 тысяч детских карт, с помощью которых юные пользователи могут не только совершать покупки, но и оплачивать проезд.

- Призываю крымчан, чьи дети-школьники ездят общественным транспортом, как можно скорее оформить детскую карту для безналичного проезда. Это безопасно, выгодно и современно! До 1 апреля 2021 года для детей школьного возраста будет сохранен проезд в сумме 17 рублей при оплате наличным и безналичным способом как раз для того, чтобы родители, не успевшие оформить карты, сделали это, - отметил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.

В целом, с 11 по 24 января крычане совершили около 4 миллионов поездок в общественном транспорте Крыма. 2,9 миллиона поездок провели с помощью банковских карт (из них 1,3 миллиона – льготные).

Напомним, что стоимость проезда при оплате по карте или с помощью мобильного приложения составляет 17 рублей. Если оплачивать наличными, необходимо будет заплатить 22 рубля.