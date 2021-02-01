На ремонт здания Совмина в центре Симферополя потратят 33 миллиона рублей

Полная цена контракта - 33 606 860 рублей Фото: Архив "КП"

Здание в центре Симферополя Совета министров Крыма отремонтируют за 33,6 миллиона рублей. Об этом прописано в соответствующем распоряжении главы республики.

- Определить общество с ограниченной ответственностью «РемМастер» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания по адресу: Симферополь, пр. Кирова, 13 (раздел фасад)», с ценой контракта 33 606 860 рублей, - отмечается в тексте распоряжения.

Ремонтные работы планируют завершить до конца этого года. Ранее был заключен контракт на 8,2 миллиона рублей по капитальном ремонту фундамента под залом Совмина.

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