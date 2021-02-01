В Симферополе водитель иномарки сбил пенсионера вечером выходного дня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Симферополе иномарка сбила пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел вечером выходного дня.

- На улице Севастопольская 48-летний водитель машины марки «Dodge», двигаясь со стороны Крымских партизан в направлении Объездной, наехал на 70-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте, - цитирует Крым 24 пресс-службу УГИБДД МВД по РК.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. На данный момент по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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