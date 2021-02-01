В Симферопольском водохранилище не осталось воды

Симферпольское водохранилище исчерпано. Фото: ГУП "Вода Крыма"

Запасов воды в Симферопольском водохранилище не осталось. За сутки город получает из поверхностного источника не больше 20 тысяч кубометров против прежних 70 тысяч.

- Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически исчерпаны. Та вода, которая там есть, не кондиционная, - заявил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Выпавшие осадки притоков воды не дали. Для очистки оставшегося в водохранилище объема используют мощные угольные фильтры, и жалоб на неприятный запах от водопроводной воды практически нет. К 1 апреля Симферополь и пригород должны полностьюперейти на подземные источники водоснабжения.

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