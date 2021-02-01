В Симферополе и Севастополе 2 февраля частично отключат электричество

На полуострове ремонтируют электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет свет. Перебои с подачей электричества произойдут из-за ремонта трансформаторных подстанций и другого оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Тарабукина, 12, 122-172 (чет), 127-161 (нечет);

ул. Высотная, 92, 110-137;

пер. Телефонный, 2-14 (чет), 1-17 (нечет);

спуск Телефонный, 1-5 (нечет), 9;

ул. Кизиловая, 2-26 (чет), 112, 1-45 (нечет), 113-127 (нечет);

пер. Кизиловый, 1-7;

ул. Марьинская, 4-26 (чет), 1-19 (нечет);

ул. Долетова, 94-138 (чет); ул. Нестерова, 105-115 (нечет);

пер. Высотный, 139

ул. Бородина, 2, 2/4, 3-15 (нечет);

ул. Зуйская, 1-5;

пер. Зуйский, 34-63;

ул. Острякова, 2-10 (чет), 1-15 (нечет);

просп. Победы, 155-209 (нечет), 209а, 209б

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

село Верхнесадовое: ул. Виноградная 2-16(чет); 7; ул. Симиренко 2-42(чет); 1-43(нечет)

с 8.00 до 17.00

Дергачи СТ «Степной Фазан», СТ «Дергачи-6», ТСН «Бодрость»

ул. Тюменская 27, 51;

ул. Предместная 5, 8-14(чет), 9, 11, 13, 13-А, 14-А, 18-А, 20-24(чет), 21, 23, 25, 33, 35, 40, 41-67(нечет), 50, 62, 71-75(нечет), 73-А, 77-А, 77-Б, 75, 77, 81, 81-А, 84, 125/18, 127;

ул. 2-ой обороны 6, 11, 14, 14-А, 18, 20, 26, 34-38(чет), 34-А, 35, 50-92(чет), 108/1, 108/2, 108/6, 108/11, 120, 122, 132, 136, 141;

ул. Алексея Гущина 10-16(чет), 122-128(чет), 139-143(нечет);

пер. Тюменский 10, 14-20(чет);

ул. Тюменская 38, 52-56(чет)

Сапун-гора: СНТ «Сапун-гора»

с 8.00 до 16.00

ул. Камышовое шоссе 6, 49, 68-А, 68-Б, 68-В, 68-В/1, 68-В/3, СТ «Рыбак-4А»;

ул. Комбрига Потапова 18

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